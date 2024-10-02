Чжилей: Усик прорахував Ф'юрі, він знову переможе

Колишній тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO) розповів, що українець Олександр Усик (22-0, 14 KO) знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це китайский боксер розповів у інтерв'ю Boxing News.

"Усе залежатиме від підготовки. Це найважливіший фактор, на який треба звертати увагу перед тим, як робити будь-який прогноз. Але якщо все пройде так, як я думаю – Усик знову переможе. Я вважаю, що Олександр прорахував Тайсона", – сказав Чжан.

Реванш Усик — Ф'ьюрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У першому поєдинку український боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів.