Чжілей відреагував на рішення Вайлдера повернутися на ринг
Китайський боксер суперважкої ваги Чжан Чжілей (27-2-1, 22 КО) відреагував на рішення Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO) повернутися на ринг.
Про це він сказав у коментарі для YouTube-каналу Popcornea.
"Я чув про це. Згідно з чутками, Вайлдер поб'ється у квітні. Це його особистий вибір. Захоче він повернутися на ринг чи далі насолоджуватися пенсією - я в будь-якому разі поставлюся до цього нормально.
Чи подивлюся я бій Вайлдера? Так, якщо цей поєдинок відбудеться, то я безумовно буду його дивитися", – сказав Чжілей.
Нагадаємо, 1 червня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Чжан Чжилей достроково переміг Деонтея Вайлдера у п'ятому раунді.
Наступник суперником американця стане 36-річний Кертіс Гарпер (18-11, 12 КО). Їх бій відбудеться на шоу "BLK Prime" 26 квітня.