Чжілей відреагував на рішення Вайлдера повернутися на ринг

Китайський боксер суперважкої ваги Чжан Чжілей (27-2-1, 22 КО) відреагував на рішення Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO) повернутися на ринг.

Про це він сказав у коментарі для YouTube-каналу Popcornea.

"Я чув про це. Згідно з чутками, Вайлдер поб'ється у квітні. Це його особистий вибір. Захоче він повернутися на ринг чи далі насолоджуватися пенсією - я в будь-якому разі поставлюся до цього нормально.

Чи подивлюся я бій Вайлдера? Так, якщо цей поєдинок відбудеться, то я безумовно буду його дивитися", – сказав Чжілей.