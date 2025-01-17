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Чжілей відреагував на рішення Вайлдера повернутися на ринг

Руслан Травкін — 17 січня 2025, 03:29
Чжілей відреагував на рішення Вайлдера повернутися на ринг
Деонтей Вайлдер
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Китайський боксер суперважкої ваги Чжан Чжілей (27-2-1, 22 КО) відреагував на рішення Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 KO) повернутися на ринг.

Про це він сказав у коментарі для YouTube-каналу Popcornea.

"Я чув про це. Згідно з чутками, Вайлдер поб'ється у квітні. Це його особистий вибір. Захоче він повернутися на ринг чи далі насолоджуватися пенсією - я в будь-якому разі поставлюся до цього нормально.

Чи подивлюся я бій Вайлдера? Так, якщо цей поєдинок відбудеться, то я безумовно буду його дивитися", – сказав Чжілей.

Нагадаємо, 1 червня на арені Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія Чжан Чжилей достроково переміг Деонтея Вайлдера у п'ятому раунді.

Наступник суперником американця стане 36-річний Кертіс Гарпер (18-11, 12 КО). Їх бій відбудеться на шоу "BLK Prime" 26 квітня.

Деонтей Вайлдер Чжан Чжілей

Чжан Чжілей

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