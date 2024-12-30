Чжілей розповів, що очікує від бою Ф'юрі – Джошуа

Китайський боксер хевівейту Чжан Чжілей (27-2-1, 22 KO) вважає, що потенційний бій між Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) визначить лише того, хто може називатися найкращим боксером Великої Британії.

Про це він заявив у коментарі для SecondsOUT.

"Бій Ф'юрі проти Джошуа? Не думаю, що цей поєдинок дуже важливий із погляду боротьби за пояс. Бій обговорювався довгий час, коли обидва боксери мали пояси. Тепер титулів немає, але розмови, як і раніше, йдуть. Їхній поєдинок – відмінний спосіб дізнатися, хто найкращий важкоатлет Великобританії. Але більше я не бачу сенсу у цьому бою", – вважає колишній тимчасовий чемпіон світу з боксу Чжан Чжилей.

Нагадаємо, Ф'юрі двічі поспіль зазнав поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО). Така ж доля спіткала і Ентоні Джошуа, а потім британець поступився земляку Даніелю Дюбуа (22-2, 21 КО).