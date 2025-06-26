Вайлдер міг завершити кар'єру після поразок від Чжана та Паркера

Колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) заявив, що розмірковував про завершення кар'єри після поразок від Чжана Чжілея та Джозефа Паркера.

Про це американець розповів порталу BoxingScene напередодні поєдинку проти 37-річного Тіррелла Герндона.

"Я багато разів думав про завершення кар'єри. Але бій із Чжаном і Паркером насправді допоміг мені в багатьох аспектах проаналізувати, що, в біса, зі мною відбувається. Я був не тим самим. Це був зовсім не той самий Деонтей. У той час у мене було багато проблем, як на рингу, так і поза ним. Мені довелося звернутися до спортивного психолога. Ось до чого все дійшло.

Я дійсно втратив впевненість у собі. І ніколи в житті не думав, що саме я, Деонтей Вайлдер, скажу: "Я втратив впевненість у собі". Бо я мав справу з чимось набагато більшим, ніж одягання рукавичок і вихід на ринг. Коли я усвідомив і зрозумів проблему, я пішов і знайшов допомогу. Я пішов і знайшов рішення. Я не чекав. І я радий, що так зробив. Тепер ми побачимо наступні поєдинки", – сказав Вайлдер.

Нагадаємо, що Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні 2024 року програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді.

Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.