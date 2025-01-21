Менеджер Чжілея: Хочемо бій проти Усика

Шон Джордж, який є представником китайського боксера Чжана Чжілея (27-2-1, 22 КО), заявив, що вони хотіли б дочекатися бою проти Усика.

Про це він заявив для The Ring Magazine.

"Баколе? Занадто багато балакає. Намагається набити собі ціну. Йому пропонували бій із Кабайєлом. Але він запросив надто багато грошей, а потім почав викликати Чжана. Ми ні від кого не ховалися. Готові битися з будь-ким. Все залежить лише від пропозицій. Хочемо отримати Усика до кінця року", – сказав Джордж.

Усик наразі володіє титулами за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі. Титул за версією IBF належить Дюбуа. Ймовірно, саме проти Даніеля команда Усика спробує організувати бій, якщо той переможе новозеландця Джозефа Паркера.

Бій Дюбуа проти Паркера відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Сам Даніель також не проти після перемоги над новозеландцем провести бій з українцем.