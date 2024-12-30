Топбоксер хевівейту: Не думаю, що Дюбуа зможе ефективно показати себе проти Усика

Китайський боксер Чжан Чжілей (27-2-1, 22 KO) похвалив Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО), але він не вірить, що він зможе дати гідну опозицію Олександру Усики (23-0, 14 КО).

Про це Чжілей сказав для SecondsOut.

" Думаю, що в останній рік чи два були дуже плідними для Дюбуа. Він досяг великого прогресу, але я сумніваюся, що цей хлопець зможе ефективно битися проти Усика", – сказав Чжілей.

Зазначимо, що Дюбуа проводив бій проти українця. У серпні 2023 року Усик переміг Даніеля нокаутом.

Нагадаємо, що Олександр здобув перемогу над Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.