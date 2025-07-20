Чухаджян: Усик просто переїхав Дюбуа

Відомий український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) поділився враженнями від бою Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Слова Чухаджяна наводить Трибуна.

"Для мене стало несподіванкою, що бій закінчився так швидко. Очікував більш конкурентний поєдинок. Друге падіння Дюбуа було жорстким, піднятись він міг, але продовжувати – не думаю. Усик показав феноменальну форму. Він був кращим фізично, тактично і морально. Просто переїхав Дюбуа", – заявив українець.

Також Чухаджян поділився своєю думкою стосовно того, з ким Усика варто битися далі:

"Фʼюрі він побив вже двічі – не бачу сенсу в третьому поєдинку, хіба що заробити грошей. Серед усіх перерахованих цей – найгрошовитіший. Чісора – не цікаво, нічого Дерек не покаже в бою з Олександром. Паркер найцікавіший, з ним Усик хоча б ще не боксував. Плюс Паркер йде на хорошій серії, в останніх трьох боях взяв хороші скальпи", – додав боксер.

Нагадаємо, вчора, 19 липня, Усик нокаутував Дюбуа у 5 раунді поєдинку на Вемблі в Лондоні та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.