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Чухаджян назвав потенційних суперників після поразки від Енніса

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 09:33
Чухаджян назвав потенційних суперників після поразки від Енніса

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) після поразки від чемпіона IBF у напівсередній вазі Джарона Енніса (33-0, 29 КО) заявив, що готовий прийняти великий бій.

Про це українець заявив у коментарі ESNEWS.

"Енніс дійсно крутий боксер. Ми очікували, що він буде агресивнішим, нам обом було що доводити, і цей поєдинок вийшов видовищним. Сподіваюся, вам сподобалося.

Я залишаюся у напівсередній вазі. Ми поговоримо з промоутером та вирішимо. Зараз я хочу відпочити та зустрітися з моєю дитиною. Це мене мотивувало. Я бився не лише за себе, а й за свою сім'ю.

З ким би побився, якщо вибрати будь-кого? Точно вже не Еніс. Будь-який чемпіон: Барріос, Станіоніс, Норман", – сказав Чухаджян.

Нагадаємо, американець Джарон Енніс (33-0, 29 КО) вдруге зумів перемогти українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО).

Перший бій боксери провели на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.

Карен Чухаджян Джарон Енніс

Карен Чухаджян

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