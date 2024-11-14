Чухаджян назвав потенційних суперників після поразки від Енніса

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) після поразки від чемпіона IBF у напівсередній вазі Джарона Енніса (33-0, 29 КО) заявив, що готовий прийняти великий бій.

Про це українець заявив у коментарі ESNEWS.

"Енніс дійсно крутий боксер. Ми очікували, що він буде агресивнішим, нам обом було що доводити, і цей поєдинок вийшов видовищним. Сподіваюся, вам сподобалося.

Я залишаюся у напівсередній вазі. Ми поговоримо з промоутером та вирішимо. Зараз я хочу відпочити та зустрітися з моєю дитиною. Це мене мотивувало. Я бився не лише за себе, а й за свою сім'ю.

З ким би побився, якщо вибрати будь-кого? Точно вже не Еніс. Будь-який чемпіон: Барріос, Станіоніс, Норман", – сказав Чухаджян.