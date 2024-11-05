Відомий український боксер вперше став батьком

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-2, 13 КО) став батьком.

Про це повідомила дружина боксера Ганна в Instagram.

У подружжя народився син, його назвали Давидом.

Минулого місяця Карен та його дружина Ганна відзначили третю річницю шлюбу.

Нагадаємо, вже 9 листопада у Філадельфії Чухаджян проведе бій проти володаря титулу IBF американця Джарона Енніса (32-0, 29 КО).

Зазначимо, що перший поєдинок боксери провели на початку 2023 року. Тоді Карен став першим за 6 років суперником Джарона, який протримався 12 раундів, але всі три судді віддали перемогу американцю.