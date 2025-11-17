Чісора відреагував на роботу Джошуа з командою Усика

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора відреагував на інформацію, що ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа частково залучив команду Олександра Усика до підготовки до бою з Джейком Полом.

Про це він розповів у коментарі Seconds Out.

"Є приказка: якщо не можеш їх перемогти, приєднуйся до них. Ось і все. Тож, я думаю, що він спробував усіх інших, і вони сказали йому прийти та подивитися, як вони працюють. Йому подобається ця система, вона йому підходить – от і молодець", – сказав Чісора.

Зазначимо, що Усик двічі перемагав Джошуа – у вересні 2021 року одноголосним рішенням суддів та у серпня 2022 року роздільним.

Раніше повідомлялося, що британець планує провести певний час разом із командою українця, щоб оцінити, наскільки ефективною може бути така співпраця. Не виключено, що Джошуа залишиться у таборі Усика на повноцінній основі.

Джошуа востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.