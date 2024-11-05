Баффер – про об’єднаний титул у боксі: Це було б неймовірно, але змінити систему складно

Знаменитий американський ринг-анонсер Майкл Баффер заявив, що підтримує ідею створення єдиного керівного органу з одним світовим титулом для кожної вагової категорії.

Про це Баффер розповів у коментарі YouTube-каналу JNMEDIAUK.

"Було б неймовірно мати одну єдину організацію і один титул у кожній ваговій категорії, але наразі є чотири визнані комісії, і змінити щось буде дуже важко. Проте, звичайно, всі хочуть бачити абсолютного чемпіона в кожній категорії."

Відзначимо, що у професійному боксі існують чотири основні міжнародні організації, які визнаються найпрестижнішими в світі і видають чемпіонські титули в різних вагових категоріях: Всесвітня боксерська рада (WBC), Всесвітня боксерська асоціація (WBA), Міжнародна боксерська федерація (IBF) і Всесвітня боксерська організація (WBO).

Ці організації мають свої унікальні титули, що часто призводить до ситуацій, коли декілька боксерів одночасно вважаються чемпіонами світу в одній і тій самій ваговій категорії. Наразі існує ідея об’єднати ці титули під одним керівним органом, що дозволило б мати одного офіційного чемпіона світу в кожній ваговій категорії. Однак через суперечності між інтересами організацій та їхніми традиціями реалізація цього задуму є складним завданням.