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Баффер – про об’єднаний титул у боксі: Це було б неймовірно, але змінити систему складно

Володимир Клепач — 5 листопада 2024, 14:05
Баффер – про об’єднаний титул у боксі: Це було б неймовірно, але змінити систему складно
Майкл Баффер
Getty images

Знаменитий американський ринг-анонсер Майкл Баффер заявив, що підтримує ідею створення єдиного керівного органу з одним світовим титулом для кожної вагової категорії.

Про це Баффер розповів у коментарі YouTube-каналу JNMEDIAUK.

"Було б неймовірно мати одну єдину організацію і один титул у кожній ваговій категорії, але наразі є чотири визнані комісії, і змінити щось буде дуже важко. Проте, звичайно, всі хочуть бачити абсолютного чемпіона в кожній категорії."

Відзначимо, що у професійному боксі існують чотири основні міжнародні організації, які визнаються найпрестижнішими в світі і видають чемпіонські титули в різних вагових категоріях: Всесвітня боксерська рада (WBC), Всесвітня боксерська асоціація (WBA), Міжнародна боксерська федерація (IBF) і Всесвітня боксерська організація (WBO).

Ці організації мають свої унікальні титули, що часто призводить до ситуацій, коли декілька боксерів одночасно вважаються чемпіонами світу в одній і тій самій ваговій категорії. Наразі існує ідея об’єднати ці титули під одним керівним органом, що дозволило б мати одного офіційного чемпіона світу в кожній ваговій категорії. Однак через суперечності між інтересами організацій та їхніми традиціями реалізація цього задуму є складним завданням.

IBF WBA WBC WBO Майкл Баффер

Майкл Баффер

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