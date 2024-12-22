Оце так здивував! Усик вийшов на ринг на бій із Ф'юрі у несподіваному образі

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик здивував світ черговим своїм перформансом під час виходу на ринг.

Український спортсмен епічно крокував на "поле битви" у костюмі султана. Суперник же вийшов у костюмі Санта Клауса і під новорічну пісню.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку. Нагадаємо, 19 грудня Усик та Ф'юрі провели найдовшу битву поглядів та "обмінялися люб'язностями".

Раніше повідомлялось про суперечку між командами українського боксера та "Циганського короля" через третього рефері.

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