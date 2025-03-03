Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Я б дійсно цього хотів, – Перейра прокоментував можливий бій з Усиком

Володимир Максименко — 3 березня 2025, 11:43
Я б дійсно цього хотів, – Перейра прокоментував можливий бій з Усиком
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра (12-2) прокоментував можливість проведення поєдинку з українським боксером Олександром Усиком.

Спортсмен поділився очікуваннями в інтерв'ю Stake.

"Я дивився інтерв'ю Усика, але прямо зараз я зосереджений на своєму поєдинку. Я думаю, що існує певне партнерство між UFC та боксерами, тож подивимось, що станеться.

Якщо обирати більш вигідний для мене бій, то я б побився із Дю Плессі, але в ідеалі я хочу боксувати з Усиком", – розповів Перейра.

Наразі спортсмен очікує, що його наступний бій відбудеться у березні 2025 року. Напередодні бразилець переміг американця Халіла Раунтрі технічним нокаутом у 4 раунді та втретє захист титул чемпіона, який він завоював у листопаді 2023 року.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків.

UFC Бокс Олександр Усик Алекс Перейра

UFC

Чемпіон UFC, який викликав Усика на бій, пояснив, чому не хоче поєдинку з Джейком Полом
Джонсон закликав Сехудо завершити кар'єру
Колишня бійчиня UFC зізналася, що заробляє на життя проституцією
Пальці в око зіпсували бій: Ядун у скандальному поєдинку переміг Сехудо
Мбаппе, Рюдігер та інші: брат Хабіба зустрівся із зірковими одноклубниками Луніна

Останні новини