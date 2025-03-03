Я б дійсно цього хотів, – Перейра прокоментував можливий бій з Усиком

Чемпіон UFC у напівважкій вазі Алекс Перейра (12-2) прокоментував можливість проведення поєдинку з українським боксером Олександром Усиком.

Спортсмен поділився очікуваннями в інтерв'ю Stake.

"Я дивився інтерв'ю Усика, але прямо зараз я зосереджений на своєму поєдинку. Я думаю, що існує певне партнерство між UFC та боксерами, тож подивимось, що станеться. Якщо обирати більш вигідний для мене бій, то я б побився із Дю Плессі, але в ідеалі я хочу боксувати з Усиком", – розповів Перейра.

Наразі спортсмен очікує, що його наступний бій відбудеться у березні 2025 року. Напередодні бразилець переміг американця Халіла Раунтрі технічним нокаутом у 4 раунді та втретє захист титул чемпіона, який він завоював у листопаді 2023 року.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків.