Три нокдауни за 5 раундів: Чарло впевнено переміг Ламанну
Джермалл Чарло
The Ring
Ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Джермалл Чарло (34-0, 23 КО) впевнено переміг Томаса Ламанна (39-6-1, 18 КО).
Бій завершився нокаутом після 5 раунду.
Чарло з початку бою почав володіти ініціативою. Перший нокдаун стався уже в третьому раунді.
У четвертому ранді Томас "взяв" коліно, але рефері не зарахував нокдаун. Ще один нокдаун стався у п'ятому раунді. Перед шостим раундом доктор порадив рефері зупинити бій.
Бокс
Джермалл Чарло – Томас Ламанн ТКО 6 (10)
Нагадаємо, голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.