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Три нокдауни за 5 раундів: Чарло впевнено переміг Ламанну

Руслан Травкін — 1 червня 2025, 12:25
Три нокдауни за 5 раундів: Чарло впевнено переміг Ламанну
Джермалл Чарло
The Ring

Ексчемпіон світу у двох вагових категоріях Джермалл Чарло (34-0, 23 КО) впевнено переміг Томаса Ламанна (39-6-1, 18 КО).

Бій завершився нокаутом після 5 раунду.

Чарло з початку бою почав володіти ініціативою. Перший нокдаун стався уже в третьому раунді.

У четвертому ранді Томас "взяв" коліно, але рефері не зарахував нокдаун. Ще один нокдаун стався у п'ятому раунді. Перед шостим раундом доктор порадив рефері зупинити бій.

Бокс

Джермалл Чарло – Томас Ламанн ТКО 6 (10)

Нагадаємо, голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.

Бокс нокаут нокдаун

Бокс

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