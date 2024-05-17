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Експерт — про бій Усика та Ф'юрі: Справжній делікатес, на відміну від бою Ломаченко — Камбосос

Станіслав Лисак — 17 травня, 14:12
Експерт — про бій Усика та Ф'юрі: Справжній делікатес, на відміну від бою Ломаченко — Камбосос

Головний редактор видання vRINGe.com Ігор Вітько вважає, що бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) буде набагато цікавішим за поєдинок Ломаченко — Камбосос.

Про це Вітько розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

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"Фантастичне нетерпіння. Справжній делікатес. На відміну від бою Ломаченко — Камбосос, тут дві найяскравіші зірки світу. Абсолютно різні від фізичних даних, до техніки, тактики, підходів, поведінки, висловлювань.
Єдине що їх поєднує — бійцівський IQ. Що буде, можна тільки гадати, бо тут дійсно може бути все. Перш за все очікую, що бій відбудеться, а по-друге, що він не розчарує якоюсь несподіваною прикрістю", — сказав Вітько.
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Бій Усика з Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні британець уникнув зорового контакту з українцем під час традиційної битви поглядів.

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