Експерт — про бій Усика та Ф'юрі: Справжній делікатес, на відміну від бою Ломаченко — Камбосос

Головний редактор видання vRINGe.com Ігор Вітько вважає, що бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) буде набагато цікавішим за поєдинок Ломаченко — Камбосос.

Про це Вітько розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Фантастичне нетерпіння. Справжній делікатес. На відміну від бою Ломаченко — Камбосос, тут дві найяскравіші зірки світу. Абсолютно різні від фізичних даних, до техніки, тактики, підходів, поведінки, висловлювань.

Єдине що їх поєднує — бійцівський IQ. Що буде, можна тільки гадати, бо тут дійсно може бути все. Перш за все очікую, що бій відбудеться, а по-друге, що він не розчарує якоюсь несподіваною прикрістю", — сказав Вітько.

Бій Усика з Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Напередодні британець уникнув зорового контакту з українцем під час традиційної битви поглядів.