Букмекери почали приймати ставки на бій Усик – Дюбуа

Наступним суперником чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) може стати Даніель Дюбуа (22-1, 22 КО), який володіє титулом IBF.

Зокрема, український ліцензійний букмекер Favbet вже почав приймати ставки на цей бій. На перемогу українця можна поставити з коефіцієнтом 1.15, а на Дюбуа – 5,50.

Зазначимо, що після бою Олександра проти Ф'юрі на ринг піднявся Дюбуа та запропонував Усику провести реванш – українець погодився. Для них це може бути другий бій. У першому Усик нокаутував суперника в 9 раунді.

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