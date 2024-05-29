Буде війна: Мбіллі поділився очікуваннями від бою проти Дерев'янченка

Володар титулів WBC Continental Americas та WBA International Крістіан Мбіллі (26-0, 22 KO) поділився очікуваннями від бою проти українського боксера другої середньої ваги (76,2 кг) Сергія Дерев'янченка (15-5-0, 10 KO).

Слова француза цитує видання Bad Left Hook.

"Для мене велика честь битися з Сергієм Дерев’янченком. Я чую про нього з 16 років. Він переміг кількох французів в аматорах. У професіоналах він бився тільки з гучними іменами.

Так що безумовно, це мій найбільший бій на сьогодні. Я не можу дочекатися. Буде війна", — сказав Мбіллі.

Напередодні компанія Top Rank оголосила про бій боксерів 17 серпня у Квебеці, Канада.

Дерев'янченко 21 квітня переміг американця Вона Александера одноголосним рішенням суддів. Це був його перший бій з червня 2023 року, коли він поступився мексиканцеві Хайме Мунгуї.

Мбіллі 26 травня технічним нокаутом здолав Марка Геффрона. Поєдинок достроково завершився у першому раунді.

Зазначимо, що Крістіан у березні повинний був битися з іншим українцем — Євгеном Хитровим (20-2, 17 КО). Тоді бій зірвався через проблеми з легенями у Євгена.







