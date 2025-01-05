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Брієдіс: Не вірю, що Дюбуа є гідним суперником для Усика

Руслан Травкін — 5 січня 2025, 11:57
Брієдіс: Не вірю, що Дюбуа є гідним суперником для Усика
Майріс Брієдіс
Скріншот

Латвійський ексчемпіон світу в першій важкій вазі Майріс Брієдіс вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) знову програє Олександру Усику (23-0, 14 КО), якщо вони проведуть бій.

Про це латвієць сказав у новому випуску на власному ютуб-каналі.

"Якщо люди кажуть, що Дюбуа виріс, то на кому? Я не згоден, що він виріс і що може вирости ще більше. Можливо, Олександру буде ще легше.

Чому? тому що він боксував з такими хлопцями, як Ф'юрі. Він двічі виграв у Ф'юрі, який був непереможеним. YouTube-каналі.

Зазначимо, що українець в останньому бою здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі. Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш українець погодився.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа провели бій у серпні 2023 року. Усик здобув перемогу нокаутом.

Брієдіс провів поєдинок з українцем у січні 2018 року. Судді віддали Олександру мінімальну перемогу.

Майріс Брієдіс Дюбуа Олександр Усик

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