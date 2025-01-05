Брієдіс: Не вірю, що Дюбуа є гідним суперником для Усика

Латвійський ексчемпіон світу в першій важкій вазі Майріс Брієдіс вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) знову програє Олександру Усику (23-0, 14 КО), якщо вони проведуть бій.

Про це латвієць сказав у новому випуску на власному ютуб-каналі.

"Якщо люди кажуть, що Дюбуа виріс, то на кому? Я не згоден, що він виріс і що може вирости ще більше. Можливо, Олександру буде ще легше. Чому? тому що він боксував з такими хлопцями, як Ф'юрі. Він двічі виграв у Ф'юрі, який був непереможеним. YouTube-каналі.

Зазначимо, що українець в останньому бою здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі. Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа провели бій у серпні 2023 року. Усик здобув перемогу нокаутом.

Брієдіс провів поєдинок з українцем у січні 2018 року. Судді віддали Олександру мінімальну перемогу.