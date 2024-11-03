Перспективний британський боєць назвав найсильнішого панчера надважкого дивізіону, з яким він спарингував

Британський проспект хевівейту Джонні Фішер (12-0, 11 КО) заявив, що чемпіон за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) є найбільш потужним суперником, з яким йому доводилося стояти в ринзі.

Про це Джонні розповів у подкасті Take A Seat.

"Він може вдарити, як кінь. Його джеб, як правий прямий, і це неймовірна сила".

Фішер також зазначив, що ударна потужність Дюбуа справила на нього враження, і досвід спарингів із таким опонентом піде йому на користь.

У грудні на Фішера очікує важливий бій у Саудівській Аравії проти досвідченого Девіда Аллена на андеркарді реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Цей бій може стати справжнім випробуванням і кроком до вершини для перспективного британського боксера.

Відзначимо, що на рахунку Фішера є перемога над українським боксером надважкої ваги Дмитром Безусом. Також він мав вийти на ринг проти Андрія Руденка 28 вересня, але через травму британця цей бій не відбувся.

21 вересня Даніель Дюбуа в Лондоні переміг Ентоні Джошуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.