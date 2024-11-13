Бріггс готовий провести поєдинок з Вайлдером

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Шеннон Бріггс (60-1-6, 53 KO) оголосив про повернення на ринг та бажання провести поєдинок з іншим ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 KO).

Про це боксер заявив у коментарі Fight Hub TV.

"Я хотів би, щоб Вайлдер на секунду зупинився і подивився, в якому конкурентному середовищі він зараз виступає. Йому необхідно повернути позитив і впевненість. Я хочу побитися з ним. Я думаю, що це буде відмінний поєдинок в Алабамі, його і моє повернення. Насправді я не завершував кар’єру, просто вони мене уникають. Думаю, що я проведу бій у березні, і якщо він захоче побитися, то ми зробимо це", – заявив Бріггс.

52-річний Бріггс останній бій провів у травні 2016 року, коли переміг Еміліо Сарате

Нагадаємо, Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.

Нещодавно Деонтей пояснив поразки травмою руки про яку дізнався нещодавно.