Вайлдер назвав причину своїх поразок
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) заявив, що два останні бої провів зі зламаною рукою.
Цитує боксера TMZ.
"Я продовжую тренуватися та готуватися до повернення на ринг. Я зламав руку минулого року, у листопаді. Але тоді я не знав про це.
Під час бою я відчував біль, але мені здавалося, що це старі травми й немає сенсу звертати увагу на це. Я не ходив до лікарів і не перевіряв свою руку. Якось я вирішив порадитися зі своїм терапевтом – він сказав мені перевірити руку. Виявилося, що весь цей час вона була зламана", – розповів Вайлдер.
Нагадаємо, Вайлдер у грудні 2023 року поступився новозеландцю Джозефу Паркеру, а у червні програв бій Чжану Чжилею нокаутом у 5 раунді. Для американця ця поразка стала четвертою в останніх п'яти поєдинках. Його єдина перемога була здобута проти Роберта Геленіуса в жовтні 2022 року.