Вайлдер назвав причину своїх поразок

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-4-1, 42 КО) заявив, що два останні бої провів зі зламаною рукою.

Цитує боксера TMZ.

"Я продовжую тренуватися та готуватися до повернення на ринг. Я зламав руку минулого року, у листопаді. Але тоді я не знав про це.

Під час бою я відчував біль, але мені здавалося, що це старі травми й немає сенсу звертати увагу на це. Я не ходив до лікарів і не перевіряв свою руку. Якось я вирішив порадитися зі своїм терапевтом – він сказав мені перевірити руку. Виявилося, що весь цей час вона була зламана", – розповів Вайлдер.