Ексчемпіон світу порадив Хейні не проводити реванш з Гарсією

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі вважає, що Девін Хейні (31-0, 15 КО) не повинен навіть думати про реванш з Раяном Гарсією (25-1, 20 КО).

Його слова передає Boxing News 24.

"Піти зараз на реванш з Раяном – найдурніше, що може зробити Хейні. Він зробить ще одну помилку, якщо не перевірить себе в напівсередній вазі. Він повинен провести бій, перш ніж навіть говорити про реванш з Гарсією, щоб побачити, в якому він стані фізично", – сказав Бредлі.

Нагадаємо, Хейні та Гарсія провели бій у квітні 2024 року. Раян завдав Девіну першої поразки в кар’єрі, але після оприлюднення результатів допінг-контролю стало відомо, що в організмі переможця виявили заборонену речовину остарин.

Результат поєдинку анулювали, а Гарсію відсторонили від боксу на тривалий термін.