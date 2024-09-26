Ф'юрі молодший прокоментував помилки Джошуа в бою з Дюбуа

Г'юї Ф'юрі (27-3, 15 КО), який є двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) прокоментував помилки Ентоні Джошуа (25-4, 20 КО) в поєдинку проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа (21-2, 20 КО).

Про це він заявив для YouTube-каналу "Seconds Out".

"Загалом, Джошуа зробив багато помилок. Він опустив руки. Чесно кажучи, навіть коли Дюбуа завдав удару нижче пояса, Джошуа слід було цим скористатися і взяти час на відновлення. Але він так цього і не зробив. Я був шокований, коли це сталося.

Коли Джошуа опинився в нокдауні, він не скористався часом, а одразу ж схопився на ноги. Він так і не відновився. Йому слід було піднятися хоча б на рахунок "шість", скористатися парою додаткових секунд. Але це бійцівська індустрія", – сказав Ф'юрі.