Федерація Вінниці тягне різне сміття до себе: боєць Азову обурився появою Ломаченка на дитячому турнірі

Захисник Азовсталі та боєць полку "Азов" Давид "Хімік" Касаткін негативно висловився щодо запрошення Василя Ломаченка на дитячий турнір з боксу.

Відповідний допис військовий зробив у соцмережах.

Нагадаємо, 24 травня український чемпіон завітав на змагання до Іллінців (Вінницька область), ставши почесним гостем.

"Я бачу федерація Вінниці тягне різне сміття до себе... Чому цьому персонажу досі не вручили підозру? Невже вори в законі та зрадники можуть спокійно гуляти країною за хабарі?" – написав "Хімік".

Також Касаткін прокоментував зовнішній вигляд нагород для дітей, на яких був зображений Ломаченко.

"Крінж. Війна ще не скінчилась, а зрадники вже послідовників готують. Служба безпеки, ваші дії?"

Напередодні стався черговий скандал за участю Ломаченка. Василь зустрівся з митрополитом Української православної церкви (Московського патріархату) Михайлом Жаром, про що відзвітував перед фанатами у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що "Хімік" публічно розкритикував Усика за бажання стати міністром спорту.