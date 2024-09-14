Відомий військовий відреагував на наміри Усика стати міністром спорту
Захисник Азовсталі Давид "Хімік" Касаткін не оцінив заяву Олександра Усика про те, що той хоче стати міністром спорту.
Про це військовий написав у своєму Telegram-каналі.
"Тіп зібрався бути міністром спорту… Він навіть нещодавно не зміг впрягтись за Федерацію боксу, коли її захоплювали погані люди. Що сказати, чекаємо Кличко 2", — сказав Касаткін.
Нагадаємо, Усик заявив, що хоче працювати на благо боксу після завершення спортивної кар’єри. Для цього він хоче спочатку очолити Федерацію боксу України, а потім міністерство молоді та спорту.
Наразі чемпіон світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO активно працює над збереженням боксу в програмі олімпійських видів спорту. Є ймовірність, що Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі можуть пройти без боксу — усе через корумповану Міжнародну асоціацію боксу, якою керує росіянин Умар Кремльов.