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Він скучить за рингом: Богачук вірить у повернення Ломаченка

Олександр Булава — 14 жовтня, 20:15
Він скучить за рингом: Богачук вірить у повернення Ломаченка
Василь Ломаченко
Getty Images

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-2, 23 KO) відреагував на інформацію про завершення кар'єри володарем титулів IBF та IBO Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Цитує Богачука XSPORT.

"Думаю, Василь відпочине зараз, набереться сил, скучить за рингом і повернеться! Він робить речі, які у рингу мало хто може повторити.

Василь дуже класний боксер, дуже технічний, розумний і за рахунок цього він здобував перемоги проти найсильніших опонентів", – сказав Богачук.

Напередодні з'явилась інформація, що Ломаченко планує завершити кар'єру.

Василь у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Василь Ломаченко Сергій Богачук

Василь Ломаченко

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