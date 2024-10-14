Він скучить за рингом: Богачук вірить у повернення Ломаченка

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-2, 23 KO) відреагував на інформацію про завершення кар'єри володарем титулів IBF та IBO Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Цитує Богачука XSPORT.

"Думаю, Василь відпочине зараз, набереться сил, скучить за рингом і повернеться! Він робить речі, які у рингу мало хто може повторити.

Василь дуже класний боксер, дуже технічний, розумний і за рахунок цього він здобував перемоги проти найсильніших опонентів", – сказав Богачук.