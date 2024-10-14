Він скучить за рингом: Богачук вірить у повернення Ломаченка
Василь Ломаченко
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Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (24-2, 23 KO) відреагував на інформацію про завершення кар'єри володарем титулів IBF та IBO Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).
Цитує Богачука XSPORT.
"Думаю, Василь відпочине зараз, набереться сил, скучить за рингом і повернеться! Він робить речі, які у рингу мало хто може повторити.
Василь дуже класний боксер, дуже технічний, розумний і за рахунок цього він здобував перемоги проти найсильніших опонентів", – сказав Богачук.
Напередодні з'явилась інформація, що Ломаченко планує завершити кар'єру.
Василь у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.