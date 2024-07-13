Богачук — про бій з Ортісом: Не хочу загадувати наперед

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 KO) сказав, що не хоче наперед загадувати про бій проти Вірджіла Ортіса (21-0, 21 KO).

Зробив він це на Youyube-каналі SNOWQUEENLA.

"Ортіс знає, що я не втомлююсь. Він готуватиметься, щоб триматися на рівні зі мною. Плюс, я думаю, у нього буде тактика грамотніше зі мною боксувати. Якщо він знає, що я не втомлююся, то немає сенсу йти зі мною в розмін, він тактично намагатиметься хитрувати. Все побачимо в бою. Я не хочу загадувати наперед, я не хочу робити гучні заяви, тому що не дуже красиво спочатку голосно говорити, а потім виходити в бою та обси*аться, м'яко кажучи. Я не поважаю це у боксерах" — сказав боксер.

Бій пройде 10 серпня на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США. Поєдинок визначить, хто володітиме титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, який зараз належить українцю.

Нагадаємо, свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса. Ортіс 3 серпня мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.