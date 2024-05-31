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Богачук не вірить у бій Ломаченко — Берінчик

Олександр Булава — 31 травня, 20:26
Богачук не вірить у бій Ломаченко — Берінчик

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 KO) не вірить у бій між чемпіоном світу WBO Денисом Берінчиком (19-0, 9 KO) з володарем титулу IBF у легкій вазі Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Цитує бійця Sport-Express.

"Яка вірогідність, що поєдинок Ломаченко – Берінчик організують? Не думаю, що організують. Там є ще купа боксерів, з якими їм будуть влаштовувати бої. Кому цей поєдинок цікавий тут, у США? Бої треба розкручувати, щоб на них заробляти.

Ломаченка тут знають і їм цікаво з Джервонтою, наприклад, зробити його бій. Це грошовий поєдинок, а організувати бій двох українців в Америці… Їм цікаво, щоб на бої приходили люди. На Ломаченка вони приходять, а от бій Ломаченко – Берінчик доведеться дуже сильно розкручувати, тільки так.

Не думаю, що вони зустрінуться все ж", — відзначив Богачук.

Нагадаємо, що бій Берінчика з Емануелем Наваррете тривав усі 12 раундів і завершився роздільним рішенням суддів — 115:113, 116:112, 112:116. Завдяки цій перемозі Денис став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.

Водночас Ломаченко технічним нокаутом переміг колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа (21-3, 10 КО) у поєдинку за пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) у легкій вазі.

Василь Ломаченко Денис Берінчик Сергій Богачук

Василь Ломаченко

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