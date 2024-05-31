Богачук не вірить у бій Ломаченко — Берінчик

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 KO) не вірить у бій між чемпіоном світу WBO Денисом Берінчиком (19-0, 9 KO) з володарем титулу IBF у легкій вазі Василем Ломаченком (18-3, 12 КО).

Цитує бійця Sport-Express.

"Яка вірогідність, що поєдинок Ломаченко – Берінчик організують? Не думаю, що організують. Там є ще купа боксерів, з якими їм будуть влаштовувати бої. Кому цей поєдинок цікавий тут, у США? Бої треба розкручувати, щоб на них заробляти.

Ломаченка тут знають і їм цікаво з Джервонтою, наприклад, зробити його бій. Це грошовий поєдинок, а організувати бій двох українців в Америці… Їм цікаво, щоб на бої приходили люди. На Ломаченка вони приходять, а от бій Ломаченко – Берінчик доведеться дуже сильно розкручувати, тільки так.

Не думаю, що вони зустрінуться все ж", — відзначив Богачук.