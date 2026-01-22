Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Авторитетний інсайдер оголосив дату наступного бою Богачука: суперником буде росіянин

Олексій Мурзак — 22 січня 2026, 16:51
Авторитетний інсайдер оголосив дату наступного бою Богачука: суперником буде росіянин
Сергій Богачук

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26−3, 24 KO) проведе свій наступній бій 1 лютого 2026 року.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Він зустрінеться з росіянином Раджабом Бутаєвим (16-1, 12 KO) в межах шоу Zuffa Boxing, головною подією якого стане бій у легкій вазі між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО).

Шоу відбудеться у Лас-Вегасі, всі поєдинки будуть 10-раундові.

До слова, цього ж дня свій бій проведе і колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО).

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Богачук поступився американцю Брендону Адамсу одноголосним рішенням суддів.

Олександр Гвоздик Сергій Богачук

Олександр Гвоздик

Рамірес: Гвоздик знову стане чемпіоном
Авторитетний інсайдер оголосив дату наступного бою Гвоздика
Нічого ще не ясно: Гвоздик назвав приблизну дату свого наступного бою
Це вже не той боксер: Гвоздик – про бій Усика з Вайлдером
Гвоздик прагне ще раз приміряти чемпіонський пояс перед завершенням кар'єри

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік