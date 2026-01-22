Авторитетний інсайдер оголосив дату наступного бою Богачука: суперником буде росіянин

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (26−3, 24 KO) проведе свій наступній бій 1 лютого 2026 року.

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Він зустрінеться з росіянином Раджабом Бутаєвим (16-1, 12 KO) в межах шоу Zuffa Boxing, головною подією якого стане бій у легкій вазі між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО).

Шоу відбудеться у Лас-Вегасі, всі поєдинки будуть 10-раундові.

До слова, цього ж дня свій бій проведе і колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик (21-2, 17 КО).

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку Богачук поступився американцю Брендону Адамсу одноголосним рішенням суддів.