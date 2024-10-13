Бетербієв – Бівол: огляд бою за титул абсолютного чемпіона світу

Киргизстанський боксер Дмитро Бівол (23-0, 12 КО) зазнав поразки від представника Канади Артура Бетербієва (20-0, 20 КО) у поєдинку за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.

Поєдинок завершився роздільним рішенням суддів 115:113, 116:112, 114:114.

Огляд бою

Зазначимо, що після поєдинку Бетербієв викрикнув з рингу заборонене в Україні гасло. Також раніше були розкриті суддівські записки.

Промоутер Бівола Едді Гірн був обурений рішенням судді, який дав киргизстанцю лише 4 раунди.