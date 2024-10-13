Промоутер Бівола: Перемога Бетербієва 116:112 – це абсолютно огидно

Промоутер Дмитра Бівола (23-1, 12 KO) Едді Гірн вважає, що рішення судді віддати його підопічному всього 4 раунди в бою проти Дмитра Бетербієва (21-0, 20 KO) за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO є огидним.

Про це він заявив після бою порталу TNT Sports.

"Послухайте, я не хочу проявити неповагу до Бетербієва. Але ви бачили мову тіла, вони знали, що програли бій. 116:112 Бетербієв? Ти дав Біволу чотири раунди? Це жарт. Звичайно ми хочемо реваншу, у нього сьогодні вкрали беззаперечне чемпіонство. Я не можу повірити, що ви могли дати Біволу чотири раунди... Це абсолютно огидно. Я абсолютно спантеличений огидним рахунком 116:112", – заявив Гірн.

Після завершення бою декілька боксерів назвали цей результат "пограбуванням":

"Бівол переміг! Вау, пограбування, якщо спитаєте мене", – написав американський боксер Раян Гарсія.

Wow robbery if you ask me — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 12, 2024

"115-113, 116-112. Бокс такий жахливий", – відреагував чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон.

115-113, 116-112 😂😂 — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) October 12, 2024