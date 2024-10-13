Визначилися суддівські записки бою Бетербієв – Бівол

Киргизстанський боксер Дмитро Бівол (23-0, 12 КО) зазнав поразки від представника Канади Артура Бетербієва (20-0, 20 КО) у поєдинку за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.

Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів, що сталося вперше в кар'єру канадця, який народився у Росії та викрикнув під час святкування заборонене в Україні гасло.

Зазначимо, що два судді віддали перемогу Бетербієву (115:113 та 116:112) ще один зафіксував нічию (114:114).

Суддівські записки поєдинку

‼️ Artur Beterbiev MD Dmitry Bivol official judges' scorecards… pic.twitter.com/n7RUvfJ68X — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 12, 2024

Після завершення бою декілька боксерів назвали цей результат "пограбуванням":

"Бівол переміг! Вау, пограбування, якщо спитаєте мене", – написав американський боксер Раян Гарсія.

Wow robbery if you ask me — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 12, 2024

"115-113, 116-112. Бокс такий жахливий", – відреагував чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон.

115-113, 116-112 😂😂 — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) October 12, 2024