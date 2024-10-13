Визначилися суддівські записки бою Бетербієв – Бівол
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Киргизстанський боксер Дмитро Бівол (23-0, 12 КО) зазнав поразки від представника Канади Артура Бетербієва (20-0, 20 КО) у поєдинку за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.
Бій пройшов усю дистанцію з 12 раундів, що сталося вперше в кар'єру канадця, який народився у Росії та викрикнув під час святкування заборонене в Україні гасло.
Зазначимо, що два судді віддали перемогу Бетербієву (115:113 та 116:112) ще один зафіксував нічию (114:114).
Суддівські записки поєдинку
Після завершення бою декілька боксерів назвали цей результат "пограбуванням":
"Бівол переміг! Вау, пограбування, якщо спитаєте мене", – написав американський боксер Раян Гарсія.
"115-113, 116-112. Бокс такий жахливий", – відреагував чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон.