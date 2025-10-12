Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Берінчик розповів, коли проведе наступний бій

Володимир Варуха — 12 жовтня 2025, 18:59
Берінчик розповів, коли проведе наступний бій
Денис Берінчик
Берінчик (instagram.com)

Ексчемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) розповів, коли та де планує провести свої наступні поєдинки.

Слова боксера цитує сайт Спорт 24.

"Ми справді ведемо переговори щодо кулачного поєдинку. Але водночас ми чекаємо на зустріч британця й американця в боксі. Загалом заплановані три бої, де я можу брати участь. Усі потенційні двобої відкриті, бо я поки що не домовився про них на 100 відсотків", – сказав Денис.

Також Денис додав, що зараз продовжує відновлюватися від травми та очікує на перемовини щодо наступного бою.

Нагадаємо, Берінчик у лютому 2024 року програв американцю Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул.

Бокс Денис Берінчик

Денис Берінчик

Кличко без медалі, Ломаченко – домінатор, Усик взяв золото з другої спроби: український бокс на чемпіонатах світу
Берінчик знову битиметься, але не за правилами боксу
Кривдник Берінчика близький до завершення кар'єри
Берінчик зіграє в художньому фільмі "Крашанка 2.0. Квантовий парадокс"
Витратили на підготовку 100 тисяч доларів: Берінчик пояснив відмову перенести бій з Кейшоном через травму

Останні новини