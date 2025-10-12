Берінчик розповів, коли проведе наступний бій
Денис Берінчик
Берінчик (instagram.com)
Ексчемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-1, 9 КО) розповів, коли та де планує провести свої наступні поєдинки.
Слова боксера цитує сайт Спорт 24.
"Ми справді ведемо переговори щодо кулачного поєдинку. Але водночас ми чекаємо на зустріч британця й американця в боксі. Загалом заплановані три бої, де я можу брати участь. Усі потенційні двобої відкриті, бо я поки що не домовився про них на 100 відсотків", – сказав Денис.
Також Денис додав, що зараз продовжує відновлюватися від травми та очікує на перемовини щодо наступного бою.
Нагадаємо, Берінчик у лютому 2024 року програв американцю Кейшону Девісу та втратив чемпіонський титул.