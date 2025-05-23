Ексчемпіон світу назвав нову зірку в надважкій вазі

Ексчемпіон світу Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що за 20-річним британським боксером Мозесом Ітаумою (11-0, 9 КО) майбутнє у надважкій вазі.

Цитує боксера DAZN.

"Ітаума є найбільшою зіркою британського боксу. За ним майбутнє. Я завжди думав, що його може стримувати розмір, але він досить хороший. Олександр Усик показав, що розмір – це не головне. Мозес ще хлопець. Я бачу в ньому потенціал", – розповів Белью.

Нагадаємо, наприкінці грудня Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International у бою проти Демсі Маккіна.

Свій наступний бій він проведе 24 травня в Глазго проти 41-річного американця Майка Балогана (21-1, 16 КО).