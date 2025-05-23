Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ексчемпіон світу назвав нову зірку в надважкій вазі

Олександр Булава — 23 травня 2025, 00:48
Ексчемпіон світу назвав нову зірку в надважкій вазі
Мозес Ітаума
Getty Images

Ексчемпіон світу Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що за 20-річним британським боксером Мозесом Ітаумою (11-0, 9 КО) майбутнє у надважкій вазі.

Цитує боксера DAZN.

"Ітаума є найбільшою зіркою британського боксу. За ним майбутнє.

Я завжди думав, що його може стримувати розмір, але він досить хороший. Олександр Усик показав, що розмір – це не головне. Мозес ще хлопець. Я бачу в ньому потенціал", – розповів Белью.

Нагадаємо, наприкінці грудня Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International у бою проти Демсі Маккіна.

Свій наступний бій він проведе 24 травня в Глазго проти 41-річного американця Майка Балогана (21-1, 16 КО).

Тоні Белью Мозес Енріко Ітаума Мозес Ітаума

Тоні Белью

Колишній суперник Усика назвав фактори, які роблять українця найкращим боксером сучасності
Зірковий ексчемпіон світу: Усик – геній, який необхідний боксу
Його нокаутують: Белью про реванш Усик – Дюбуа
Це було неймовірно: колишній суперник Усика про бій Бівол – Бетербієв
Не варто було й виходити, – Белью розкритикував Баколе за погану фізичну форму

Останні новини