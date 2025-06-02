Хан оцінив шанси Пак'яо перемогти Барріоса
Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-6, 21 КО) відреагував на повернення Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО), який проведе бій проти Маріо Барріоса (29-2-1, 18 КО). Він вважає, що легендарний філіппінець може перемогти.
Слова Хана передає Boxing247.com.
"Якщо ви подивіться на бокс, то бій із Барріосом – це ідеальне протистояння для Менні Пакьяо.
Дивіться, я спарингував з Барріосом. Я тренувався із ним. Він дуже добрий боєць, дуже добрий боксер. Але він не становить жодної небезпеки для такого бійця, як Менні Пакьяо. Це не тяжкий бій. Барріос – звичайний.
Він чудовий у базових речах. З того часу він ступив далеко вперед. Він мені подобається як людина. Я думаю, що це чудовий бій для Менні. Це виграшний поєдинок, навіть якщо він відпрацює у тренувальному таборі на півсили", – зізнався Хан.
Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.
Раніше 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.
Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.
Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.