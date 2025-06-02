Хан оцінив шанси Пак'яо перемогти Барріоса

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-6, 21 КО) відреагував на повернення Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО), який проведе бій проти Маріо Барріоса (29-2-1, 18 КО). Він вважає, що легендарний філіппінець може перемогти.

Слова Хана передає Boxing247.com.

"Якщо ви подивіться на бокс, то бій із Барріосом – це ідеальне протистояння для Менні Пакьяо.

Дивіться, я спарингував з Барріосом. Я тренувався із ним. Він дуже добрий боєць, дуже добрий боксер. Але він не становить жодної небезпеки для такого бійця, як Менні Пакьяо. Це не тяжкий бій. Барріос – звичайний.

Він чудовий у базових речах. З того часу він ступив далеко вперед. Він мені подобається як людина. Я думаю, що це чудовий бій для Менні. Це виграшний поєдинок, навіть якщо він відпрацює у тренувальному таборі на півсили", – зізнався Хан.