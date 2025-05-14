Не знаю, що від нього залишилося: колишній чемпіон світу – про Пак'яо

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Амір Хан (34-6, 21 КО) відреагував на повернення Менні Пак'яо (62-8-2, 39 КО), який проведе бій проти Маріо Барріоса (29-2-1, 18 КО). Він не зміг назвати переможця.

Слова Хан цитує Sky Sports.

"Не знаю, що залишилося від Менні. Якби обидва були на піку кар'єри, то я, ясна річ, поставив би на Пакьяо.

Зараз? Це може бути для нього дуже небезпечним боєм. Впевнений, що Барріос захоче перемогти. Цей бій може змінити всю його кар'єру та життя. Якби я був радником Менні, то не радив би йому повертатись.

Думаю, що якщо й повертатися у такому віці, то хіба що заради бою з іншим "пенсіонером". Наприклад, зі мною", – заявив Хан.