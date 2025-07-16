Я не даю йому жодного шансу, вибачте: Хан назвав свого фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Колишній чемпіон світу Амір Хан поділився очікуваннями від реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), не давши жодного шансу британському боксеру.

Його слова наводить British Boxing News.

"Для Усика сила не має значення сила. Розмір для цього хлопця не має значення. Він просто хороший боксер загалом і знає, як використовувати руки. Він завдасть ударів, яких ти не побачиш.

І після тих ударів він продовжує атаку, тож так – навіть якщо бій триватиме всі 12 раундів, я бачу перемогу Усика, бо Дюбуа весь час намагатиметься просто влучити одиночними ударами. Тож я не даю Дюбуа жодного шансу, вибачте", – сказав Хан.

Напередодні Усик під час відкритого тренування перед боєм із володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) звернувся з важливим меседжем, вийшовши в майці, на якій було написано "Free Azovstal Defenders" (звільніть захисників Азовсталі, – прим.).

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Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.