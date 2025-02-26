IBF відібрала у Баколе право боротись за звання претендента на титул

Міжнародна боксерська федерація IBF позбавила Мартіна Баколе можливості претендувати на чемпіонський титул.

Про це повідомляє The Ring.

В поєдинку між конголезцем та Ефе Аджагбою мав визначитись обов'язковий претендент на пояс, яким нині володіє Даніель Дюбуа.

Втім, організація переглянула своє рішення на тлі поразки Баколе від Джозефа Паркера. Тепер IBF має обрати нових претендентів, які битимуться за право боксувати проти Дюбуа.

Зазначається, що Аджагба та Мартін все ж проведуть свій бій, проте він не матиме чемпіонського значення.

Серед можливих претендентів називаються Ентоні Джошуа, Френк Санчес, Дерек Чісора та Філіп Хргович.

Раніше Джозеф Паркер назвав бажаного майбутнього суперника.