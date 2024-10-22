Найдурніший бій: Арум – про свого боксера

Промоутер Боб Арум вважає, що американець Джаред Андерсон (17-1 15 КО) зробив помилку, коли погодився на бій проти Мартін Баколе (21-1, 16 КО).

Цитує промоутера Boxingnews 24.

За словами Арума, боксер став наполягати на поєдинку з конголезцем після того, як отримав пропозицію із Саудівської Аравії.

"Це був найдурніший бій, який міг прийняти Джаред. Він ніколи не бився з таким хлопцем, тому той факт, що його розібрали і нокаутували, не був дивним. Ми були проти цього поєдинку. Але знову ж таки, коли вони розмахують грошима перед боксерами, вони не можуть відмовитись та наполягають на поєдинку", – сказав Арум.

Нагадаємо, Джаред у ніч із 3 на 4 серпня у Лос-Анджелесі програв нокаутом Мартіну Баколе. Це було його перша поразка на профі-рингу.

У 2022 році Андерсон вийшов переможцем після поєдинку з українцем Андрієм Руденко.