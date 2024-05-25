Гвоздик: Не тримаю в голові пункт про обов’язковий реванш із Бетербієвим

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думкою про можливий бій із чемпіоном WBC, WBO та IBF Артуром Бетербієвим.

Про це українець висловився в інтерв'ю ABN Sports Media.

"З точки зору психології, у моїй голові немає пункту, що я маю це зробити. Якщо це станеться, то чому б і ні? У цього хлопця є 3 пояси та потенційно він може мати 4.

Це чудова можливість. Але це не турбує мене, коли я сплю або прокидаюся. Це всього лише ще один бій", — сказав Гвоздик.

Зазначимо, Олександр у 2019 році поступився Бетербієву в об’єднавчому бою за пояси IBF та WBC у напівважкій вазі. Після цього українець перервав кар’єру більш ніж на три роки, а повернувшись на ринг у 2023-му, здобув три перемоги поспіль.

Наступний бій Гвоздик проведе проти американця Давіда Бенавідеса 15 червня. На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.