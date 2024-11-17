Непереможний американський боксер оцінив бій Пол – Тайсон

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд (32-0, 16 КО) розповів, що Майк Тайсон (50-7, 44 КО) не зумів показати себе проти Джейка Пола (11-1, 7 КО) через свій вік.

Його слова цитує Artist Sports.

"Я не знав, як саме пройде бій, але я не шокований. Майку 58 років. Я не знаю, скільки людей відчувають це так само, як і я, але я ціную Майка за те, що він набрав форму і був здатний тягатися з 27-річним чуваком.

Майк все ще тримає добрий удар. Іноді люди, які реально не знають бокс, а просто дивляться на ейфорію, видовище, на Майка та Джейка, вони справді не розуміють. Я просто зовсім інакше на це дивлюся. 58 років – це 58 років.



Розум Майка казав йому робити речі, але тіло говорило: "Ми не зробимо це, брате". Дистанція між ним та Джейком Полом була за 5 миль. Він намагався зблизитися. Він робив це на початку бою, але просто не зміг продовжувати. Це, мабуть, роки", – сказав Ворд.