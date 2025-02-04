Колишній чемпіон світу назвав фаворита бою Канело – Кроуфорд

Колишній чемпіон світу Амір Хан дав свій прогноз на бій Сауль Альварес (62-2-2, 39 KO)– Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО). Він хотів би, щоб американець здобув перемогу.

Про це він сказав для boxing247.com.

"Один із найкращих бійців у світі піднімається на дві вагові категорії. Це те, що я зробив, коли був на піку після перемоги над Девіном Александером та іншими великими іменами. Я бажаю Кроуфорду всього найкращого, гадаю, що він зможе шокувати світ. Має досконалий IQ. Хлопець бачить усе, що відбувається у рингу. Він досконалий у всьому, у рухах, силі та швидкості. Кроуфорд справді б'є сильно. Багато хто не віддає належної силі Теренса, але він дійсно б'є сильно. Я був із ним на рингу і знаю, про що говорю. Очевидно, що тут фаворитом через габарити є Канело, але у Кроуфорда достатньо сили, щоб потрясти його. Він може відтіснити Альвареса та кинути йому виклик", – сказав Хан.

34-річний Альварес та 37-річний Кроуфорд зустрінуться у головному поєдинку шоу Riyadh Season. Точна дата буде визначена пізніше, а місцем проведення стане Лас-Вегас.

На кону поєдинку стоятимуть титули Канело в другій середній вазі (76,2 кг), Кроуфорд зараз виступає в першій середній вазі (69,8 кг).

Зазначимо, що перед цим Сауль проведе проміжний бій у травні. Його суперниками можуть стати чемпіон світу за версією IBF у другій середній вазі Вільям Скалл (23-0, 9 КО) або володар титулів WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі Крістіана Мбіллі (28-0, 23 KO).

Нагадаємо, в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, Альварес розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.

Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).