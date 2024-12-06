Кроуфорд анонсував повернення на ринг у 2025 році
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Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) має намір провести свій наступний бій у 2025 році.
Про це він заявив у соцмережі X (колишній Twitter).
"У 2025 році я знову покажу світу, наскільки я великий", – написав Кроуфорд.
37-річний Кроуфорд 3 серпня переміг Ісраїла Мадрімова та став чемпіоном світу у четвертій для себе ваговій категорії. Пізніше боксер відмовився від пояса за версією WBO, та звільнив титул WBA у напівсередній вазі.