Кроуфорд анонсував повернення на ринг у 2025 році

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) має намір провести свій наступний бій у 2025 році.

Про це він заявив у соцмережі X (колишній Twitter).

"У 2025 році я знову покажу світу, наскільки я великий", – написав Кроуфорд.

2025 I will show the world once again how great I am 😈 — Terence Crawford (@terencecrawford) December 5, 2024

37-річний Кроуфорд 3 серпня переміг Ісраїла Мадрімова та став чемпіоном світу у четвертій для себе ваговій категорії. Пізніше боксер відмовився від пояса за версією WBO, та звільнив титул WBA у напівсередній вазі.