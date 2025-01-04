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29-річний боксер помер після нокауту

Микола Дендак — 4 січня 2025, 18:10
29-річний боксер помер після нокауту
WBC

Танзанійський боксер Хассан Мгайя (3-4-2) помер у віці 29 років від травм, отриманих в останньому бою.

Про це повідомляє TalkSport.

Свій останній бій Мгайя провів 27 грудня проти земляка Пола Еліаса та програв його нокаутом. Після цього 30 грудня боксер пішов у засвіти. Те, що причиною смерті став нокаут підтвердила Всесвітня боксерська рада (WBC) у своїй заяві.

"Мгайя був доставлений до лікарні Палестини в Сінзі, Танзанія, а потім переведений до лікарні Мвананьямала, де провів свої останні хвилини. Вся сім'я WBC та президент Маурісіо Сулейман висловлюють найглибші співчуття родині та друзям нашого улюбленого чемпіона. Спочивай з миром", – йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевої газети The Citizen, боксер отримав кілька важких ударів по голові у 5 раунді, в результаті чого впав і прикусив язик, який потім застряг у нього в горлі.

Нагадаємо, 9 листопада не стало українського боксера В’ячеслава Узелкова. Останніми роками у нього були серйозні проблеми зі здоров’ям. У 2012 році боксер пережив інсульт.

У лютому 2024 року Узелков був госпіталізований до лікарні, після чого переніс операцію на серці. У жовтні поточного року ексчемпіон світу повідомив про те, що отримав інвалідність другої групи.

WBC нокаут смерть

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