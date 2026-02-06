Годун вибив О'Саллівана: визначилися чвертьфіналісти World Grand Prix

У Гонконгу на арені "Каі Так Арена" відбувся третій день турніру World Grand Prix. Визначилися пари 1/4 фіналу.

Відразу шість представників Китаю пройшли в чвертьфінал. Початок поклав Сяо Годун, який вибив Ронні О'Саллівана.

Сяо розпочав матч 144-очковим брейком, а потім закріпив перевагу. "Ракета" не здався, зробивши рахунок 3:3. У наступних двох фреймах легенда снукеру все таки грав гірше, що і обернулося в поразку. Годун перед та після гри визнавав, що Ронні – кумир.

Поступився й Баррі Хокінс. Земляк О'Саллівана вибув від Чжана Аньди.

"Британське дербі" на десайдері забрав Кріс Вейклін. Елліот Слессор у вирішальному фреймі йшов на ризик на дальніх ударах, але двічі помилився.

У вечірній сесії домінація китайців над британцями продовжилася. Чжоу Юелун не мав прболем з Джеком Джонсом – 5:1. На рахунку Юелуна чотири залікові серії.

А ось Чжао Сіньтун продемонстрував характер. Марк Селбі розпочав потужно зустріч (брейки 90, 109,73). Невдовзі рахунок став 4-1, але далі "Циклон" розійшовся. Чемпіон світу оформив дві "сотні" і брейк на 81 очко, що й дозволило тріумфувати.

Честь англійців відстояв Алі Картер. Він програвав Юаню Сицьзюню 0:2, та потім на досвіді та куражі забрав наступні 5 фреймів.

Снукер – World Grand Prix 2026

1/8 фіналу, 5 лютого

Загальний призовий фонд World Grand Prix складає 700 тисяч фунтів. Переможець отримає 180 тисяч.

Нагадаємо, зірковий снукерист пояснив, чому театр "Крусібл" може втратити право проведення чемпіонату світу.