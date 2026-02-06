Українська правда
Годун вибив О'Саллівана: визначилися чвертьфіналісти World Grand Prix

Руслан Травкін — 6 лютого 2026, 01:45
У Гонконгу на арені "Каі Так Арена" відбувся третій день турніру World Grand Prix. Визначилися пари 1/4 фіналу.

Відразу шість представників Китаю пройшли в чвертьфінал. Початок поклав Сяо Годун, який вибив Ронні О'Саллівана.

Сяо розпочав матч 144-очковим брейком, а потім закріпив перевагу. "Ракета" не здався, зробивши рахунок 3:3. У наступних двох фреймах легенда снукеру все таки грав гірше, що і обернулося в поразку. Годун перед та після гри визнавав, що Ронні – кумир. 

Поступився й Баррі Хокінс. Земляк О'Саллівана вибув від Чжана Аньди.

"Британське дербі" на десайдері забрав Кріс Вейклін. Елліот Слессор у вирішальному фреймі йшов на ризик на дальніх ударах, але двічі помилився.

У вечірній сесії домінація китайців над британцями продовжилася. Чжоу Юелун не мав прболем з Джеком Джонсом – 5:1. На рахунку Юелуна чотири залікові серії.

А ось Чжао Сіньтун продемонстрував характер. Марк Селбі розпочав потужно зустріч (брейки 90, 109,73). Невдовзі рахунок став 4-1, але далі "Циклон" розійшовся. Чемпіон світу оформив дві "сотні" і брейк на 81 очко, що й дозволило тріумфувати.

Честь англійців відстояв Алі Картер. Він програвав Юаню Сицьзюню 0:2, та потім на досвіді та куражі забрав наступні 5 фреймів.

Снукер – World Grand Prix 2026
1/8 фіналу, 5 лютого

Загальний призовий фонд World Grand Prix складає 700 тисяч фунтів. Переможець отримає 180 тисяч.

Нагадаємо, зірковий снукерист пояснив, чому театр "Крусібл" може втратити право проведення чемпіонату світу. 

снукер Ронні О'Салліван Марк Селбі Чжао Сіньтун Сяо Годун

