Битва титанів та "аматор" у півфіналі: підсумки 1/4 фіналу чемпіонату світу зі снукеру

Особливих несподіванок у чвертьфіналах чемпіонату світу, що проходить у театрі "Крусібл" в англійському Шеффілді, не сталося. Однак напруження відчувалося, і в одному з поєдинків досягло "точки кипіння". Загалом же до півфіналу пробилися дійсно ті, хто цього заслужив саме тут і саме зараз…

Джон Гіггінс (3) – Марк Вільямс (6) – 12:13

Безумовно, це протистояння було вартим фіналу: до початку матчу – за іменами учасників, а після завершення – за драматизмом. Понад сто років у сумі – такий вік учасників зустрічі, і метри видали просто класичний й навіть епічний поєдинок. Обидва суперники потрапили в Тур ще у 1992 році, і з того часу відмінно вивчили особливості гри один одного. Вони провели між собою 42 матчі на офіційних турнірах, і Джон Гіггінс виграв 22 з них. Проте саме в "Крусіблі" сильнішим виглядав Марк Вільямс: з п’яти зустрічей на чемпіонатах світу він виграв чотири, в тому числі – фінал 2018 року.

Першу сесію виграв Джон. Хоча якщо взяти до уваги, що у другій партії Марк набрав 57 очок за підхід і не забив фрейм-бол, чим скористався шотландець, то 5:3 виглядає не зовсім справедливим рахунком для прихильників Вільямса. Валлійцю потрібно було наздоганяти суперника, і другу сесію він почав потужно, до екватору матчу зрівнявши рахунок – 6:6. При цьому в його активі було 6 півсотенних серій та сенчурі! Врешті-решт друга сесія залишила питання про переможця відкритим – 8:8.

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Вирішальну сесію грали наступного дня зранку. І чи то Гіггінс не до кінця прокинувся, чи то Вільямс якось морально почав давити на суперника, але Марк взяв усі чотири фрейми перед останньою перервою – 12:8. Що цікаво – Джон мав шанси у кожній з цих партій, проте незмінно припускався якихось занадто грубих помилок. Тож 15-хвилинний перепочинок явно був рятівним для нього. Бо на фінішний відрізок матчу вийшов зовсім інший Гіггінс. Головне – він перестав помилятися і виграв 4 фрейми поспіль – 12:12!

І у вирішальній партії Джон лідирував і мав вигравати її, а з нею – весь матч. Тим більше, що з попередніх десяти вирішальних фреймів у "Крусіблі" шотландець виграв дев’ять! Проте цього разу він не забив фрейм-бол – останню синю кулю. А Марк у кращих традиціях снукерних трилерів витяг матч на останній чорній у останньому фреймі – браво!

Минулого місяця Вільямсу виповнилося 50 років, і він став найстаршим півфіналістом з часів героя його дитинства Рея Ріардона, який досяг цього ж етапу в 1985 році у віці 52 років. А от якщо валлійцю вдасться виграти турнір, то він стане найстарішим чемпіоном світу в історії. Для цього лишилося перемогти ще у двох матчах!

Чжао Сіньтун (а) – Кріс Вейкелін (20) – 13:5

І Кріс Вейкелін, і Чжао Сіньтун пройшли сито кваліфікації, аби потрапити в "Крусібл". І до очного протистояння обидва демонстрували непогану гру. Англієць вибив з розіграшу двох топових гравців – Ніла Робертсона та Марка Аллена. Суперники китайця були не такими зірковими (Джек Джонс та Лей Пейфань), однак переміг він обох досить впевнено. Однак на фоні матчу Гіггінс – Вільямс ця зустріч, м’яко кажучи, не вразила.

Основна "провина" у цьому, мабуть, лежить на Вейкеліні, який відверто провалив матч. Англієць виграв стартовий фрейм брейком у 93 очка (він став його єдиною півсотенною серією у поєдинку), після чого програв 6 партій поспіль. Перша сесія завершилася з рахунком 6:2 на користь китайця. Друга пройшла за схожим сценарієм: Вейкелін виграв два перших фрейми і програв наступні шість: 12:4. А третя сесія вийшла короткою: гравці обмінялися партіями, і до півфіналу потрапив Чжао Сіньтун – 13:5. Відмітимо, що це був перший поєдинок на турнірі, в якому не було зафіксовано жодного сенчурі.

Перемога для Чжао стала дуже важливою. По-перше, він став третім представником Піднебесної, який зіграє у півфіналі чемпіонату світу. А по-друге, Сіньтун грає на турнірі без статусу професіонала. Призові він отримав би у будь-якому випадку, а от рейтингові очки – ні. Однак вихід у півфінал гарантував йому не тільки 100 тисяч фунтів призових, але й відповідну кількість рейтингових балів. І їх тепер достатньо, щоб Чжао піднявся відразу до топ-64 світового рейтингу, а це означає, що на початку сезону-2025/26 він збереже всі очки, зароблені цього сезону.

Ронні О’Салліван (5) – Сі Цзяхуей (13) – 13:9

Черговий рекорд Ронні О’Саллівана – англієць грав у своєму 23-му чвертьфіналі чемпіонатів світу. В той час як для Сі Цзяхуея це лише третя поява в "Крусіблі". Втім, позаминулого року китаєць грав у півфіналі, тому простим суперником його вважати було б необачно. Однак на нього, як і на багатьох інших снукеристів, явно подіяла "магія Ронні". Суперники до цього зустрічалися лише двічі, і двічі перемагав О’Салліван.

Однак перша сесія вийшла неоднозначною. Були доволі грубі помилки Ронні, але суперник не використовував їх, тоді як англієць після неточних ударів суперника зазвичай розпочинав серію. Загалом таких назбиралося аж 5: чотири півсотенних та сенчурі. 6:2, і шанси Сі на вихід до наступного раунду стали примарними.

Втім, на другу сесію, котра гралася наступного дня зранку, Цзяхуей налаштувався серйозно. Йому вдалося провести її на рівних з більш іменитим суперником – гравці взяли по чотири фрейми. При цьому всі свої партії Сі виграв великими серіями, зробивши в тому числі "сотню". Однак загальний рахунок – 10:6 – натякав на те, що третя сесія буде нетривалою.

Так воно й вийшло. Цзяхуей виграв два стартові фрейми заключної сесії, та ближче Ронні його не підпустив.

13:9, і Ронні знову переписує рекорди. У півфіналі "Крусібла" він зіграє вчотирнадцяте – такого результату не добивався жоден інший гравець. Загалом же це буде 94-й (!) півфінал рейтингового турніру в кар’єрі О’Саллівана. І англієць продовжує наближатися до свого 42-го титулу.

Лука Бресель (7) – Джадд Трамп (2) – 8:13

Джадд Трамп вирішив зіграти не менш яскраво, ніж Лука Бресель у попередніх своїх матчах, і йому це вдалося. Тож матч вийшов феєричним, а нові рекорди англійця стали родзинкою на цьому вишуканому десерті.

Поєдинок почався з обміну серіями "70+", після чого Джадд взяв чотири фрейми поспіль і трохи заспокоївся. А бельгієць під завісу підтягнувся у рахунку – 5:3 на користь Трампа. При цьому глядачі побачили 5 півсотенних серій та 3 сенчурі. "Сотня" у п’ятій партії стала для Джадда 102-ю в сезоні, і таким чином він впритул наблизився до досягнення Ніла Робертсона. Стало ясно, що рекорд має бути побито у поточній зустрічі.

Проте друга сесія продовжилася під диктовку Бреселя. Бельгієць взяв чотири фрейми поспіль (з урахуванням першої сесії – шість!), оформивши ще три півсотенні серії та сенчурі, і повів у рахунку – 7:5. Стало помітно, що Трамп занервував, проте йому вдалося опанувати себе та врешті зрівняти рахунок – 8:8.

Здавалося, гравці влаштують щось на кшталт кінцівки матчу Вільямс – Гіггінс, але все пройшло "в одні ворота". Бо вирішальну сесію Джадд почав з побиття рекорду. У 17-й партії він набрав 115 очок за підхід, а серія у 116 очок у 18-й партії стала для нього 104-ю в сезоні, і цим він перевершив рекорд Ніла Робертсона (103 сенчурі в сезоні-2013/14). Таке досягнення, безумовно, надихнуло його, і Трамп взяв наступні три фрейми – 13:8.

WST

Отже, до наступного раунду пробилися:

семиразовий чемпіон світу і рекордсмен за виходами у півфінал Ронні О’Салліван;

триразовий чемпіон світу та найдосвідченіший гравець поточного чемпіонату Марк Вільямс;

лідер світового рейтингу та "найсерійніший" гравець сезону Джадд Трамп;

перший в історії "Крусібла" гравець без статусу професіонала та третій представник Китаю Чжао Сіньтун.

У півфіналах зіграють:

Чжао Сіньтун (а) – Ронні О’Салліван (5)

Марк Вільямс (6) – Джадд Трамп (2)

Матчі пройдуть 1-3 травня і гратимуться до 17 перемог. Прямі трансляції заплановано на каналах та платформах "Євроспорту".

Розклад початку сесій за київським часом:

Чжао Сіньтун – Ронні О’Салліван

1 травня о 15:00

2 травня о 12:00

2 травня о 21:00

3 травня о 16:30

Марк Вільямс – Джадд Трамп