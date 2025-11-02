Українці здобули 10 медалей на юнацькому чемпіонаті Європи з Піраміди
Спортивний Комітет України
Юні українські більярдисти тріумфували на чемпіонаті Європи з Піраміди 2025 року, який проходив у Молдові.
Про це повідомляє Спортивний Комітет України.
За підсумком континентальної першості, яку приймав Кишинів, українці виграли 10 комплектів нагород, домінувавши в кожній віковій категорії. На рахунку гравців з України 2 золота, 3 срібла та 5 бронз.
Підсумки юнацького чемпіонату Європи з Піраміди
Дівчата до 18 років
- Золото – Аріна Малиновська (Харків, Україна);
- Срібло – Марія Калинів (Харків, Україна);
- Бронза – Дар’я Дяченко (Кропивницький, Україна) та Стефанія Церковник (Ужгород, Україна).
Юніори 15–18 років:
- Золото – Іван Мороз (Кривий Ріг, Україна);
- Срібло – Єгор Лупой (Ізмаїл, Україна);
- Бронза – Нікола Лукашікас (Вільнюс, Литва) та Арсеній Вовк (Кременчук, Україна).
Юнаки до 14 років:
- Золото – Леван Кікалішвілі (Батумі, Грузія)
- Срібло – Матвій Біндасов (Павлоград, Україна)
- Бронза – Микола Непокритий (Кропивницький, Україна) та Артем Юрусов (Харків, Україна).
