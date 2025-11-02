Українці здобули 10 медалей на юнацькому чемпіонаті Європи з Піраміди

Юні українські більярдисти тріумфували на чемпіонаті Європи з Піраміди 2025 року, який проходив у Молдові.

За підсумком континентальної першості, яку приймав Кишинів, українці виграли 10 комплектів нагород, домінувавши в кожній віковій категорії. На рахунку гравців з України 2 золота, 3 срібла та 5 бронз.

Підсумки юнацького чемпіонату Європи з Піраміди

Дівчата до 18 років

– Аріна Малиновська (Харків, Україна); Срібло – Марія Калинів (Харків, Україна);

– Марія Калинів (Харків, Україна); Бронза – Дар’я Дяченко (Кропивницький, Україна) та Стефанія Церковник (Ужгород, Україна).

Юніори 15–18 років:

– Іван Мороз (Кривий Ріг, Україна); Срібло – Єгор Лупой (Ізмаїл, Україна);

– Єгор Лупой (Ізмаїл, Україна); Бронза – Нікола Лукашікас (Вільнюс, Литва) та Арсеній Вовк (Кременчук, Україна).

Юнаки до 14 років:

– Леван Кікалішвілі (Батумі, Грузія) Срібло – Матвій Біндасов (Павлоград, Україна)

– Матвій Біндасов (Павлоград, Україна) Бронза – Микола Непокритий (Кропивницький, Україна) та Артем Юрусов (Харків, Україна).

