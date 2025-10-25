Трамп вчергове здолав Хіггінса: визначилися півфіналісти турніру Northern Ireland Open

У столиці Північної Ірландії, Белфасті, триває снукерний турнір Northern Ireland Open 2025. Визначилися всі пари 1/2 фіналу.

Відкривав ігровий день поєдинок між №1 світового рейтингу Джаддом Трампом і ветераном Джоном Хіггінсом. 50-річний снукерист забрав перший фрейм, але "Туз" відігрався, вийшов уперед і виграв загалом гру.

У грі між Кайреном Вілсоном і Джеком Лісовскі переможцем став останній.

Марк Аллен і Джордан Браун на захват публіки влаштували дербі. Більш зірковий північноірландець здолав свого земляка.

Іншим півфіналістом став Чжоу Юелунь, який переграв Тома Форда.

Снукер – Northern Ireland Open 2025

1/4 фіналу, 23 жовтня

Надаємо, семиразовий чемпіон світу зі снукеру Ронні О'Салліван претендує на те, щоб отримати місце на турнірі Champion of Champions навіть без проходження відбору.