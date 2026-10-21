Є речі важливіші за гру: кривдник Аллена підтримав снукериста, який хоче завершити кар'єру

У першому раунді Northern Ireland Open 2026 відбулося північно-ірландське дербі між Марком Алленом (12) та Джорданом Брауном (65), яке завершилося сенсаційною перемогою останнього – 4:2.

Браун у коментарі для TNT Sports після гри підтримав свого друга.

Справа в тому, що Аллен за останні 5,5 місяців пропускав турніри з особистих причин. У травні він зазнав драматичної поразки в півфіналі чемпіонату світу, а влітку, за інформацією ЗМІ, розійшовся з дружиною, з якою заручився рік тому.

Марк переживає складний період, а після поразки від Джордана взагалі публічно натякнув на можливе завершення кар'єри.

"Це був, безумовно, найскладніший матч, з яким мені коли-небудь доводилося мати справу. Це просто показує, що в житті є важливіші речі, ніж снукер. Хоча Марк переживає це, я відчуваю, що проходжу через це разом з ним. Ми всі підтримуємо його, перш за все. Чудово бачити, що Марк знову грає. Я намагаюся взяти себе в руки, але це важко. Важко бачити його таким. Було видно, що він хвилюється за сьогоднішній день. Я навіть не знаю, що сказати, у мене немає слів. Я сумую за ним, я люблю його, він просто чудовий хлопець", – зізнався Браун, який є близьким другом свого земляка.

“That was easily the hardest match I’ve ever had to deal with” 💔 An emotional victory for Jordan Brown, as close friend Mark Allen opens up about the possibility of retirement following their match. https://t.co/SMmnCuBNve — TNT Sports (@tntsports) October 20, 2026

Зазначимо, що після першого раунду з Northern Ireland Open 2026 вибули Джадд Трамп і Ронні О'Салліван.