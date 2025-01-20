Другий програний фінал Вілсона: Мерфі став 12-м гравцем, що виграв Мастерс більше одного разу

В "Александра Палас" у Лондоні завершився 50-й розіграш Мастерса, одного з найпрестижніших снукерних турнірів. Попри те, що він не рейтинговий, має солідний призовий фонд і є одним з трьох турнірів "Потрійної корони".

І лише ті гравці, які виграли хоча б по одному разу кожен з цих турнірів (чемпіонат Великої Британії, Мастерс та чемпіонат світу), мають право виступати з відповідним шевроном. Таких гравців за всю попередню історію професійного снукеру – лише 11. І один з них – Шон Мерфі. Не завжди снукеристи користуються цим правом, проте іноді з’являються на турнірах з відповідною відзнакою на жилеті.

Кайрен Вілсон, чинний чемпіон світу, лише раз потрапив до фіналу Мастерса (сім років тому програв Марку Аллену), і ще не доходив до фіналу чемпіонату Великої Британії. Тому мотивація у нього була надзвичайна. Втім, і Шон сподівався на перемогу, бо не вигравав офіційних турнірів з позаминулого року. До того ж у попередніх 11 зустрічах віч-на-віч він переміг Кайрена 8 разів.

І фінал Мерфі почав дуже потужно, вигравши дві стартові партії з позиції сили – суперник зумів набрати лише 4 очки. А надалі на один виграний фрейм Вілсона Шон відповідав двома. До того ж першу сесію завершив двома сенчурі. Нагадаємо, що напередодні Мерфі зробив максимальний брейк у півфіналі, в той час на рахунку Кайрена лишалася тільки одна серія "100+" на турнірі. Одним словом, перша частина поєдинку явно залишилася за Шоном – 6:2.

Шон Мерфі Getty Images

Скам’янілий Шон і веселий Кайрен

Другу частину з перемоги почав Кайрен, проте Мерфі погодився на обмін партіями. При цьому оформив ще один сенчурі. Тож на останню перерву гравці пішли за рахунку 8:4 на користь Шона. Хоча склалося враження, що більшість глядачів на трибунах однозначно підтримувала Вілсона. До речі, обидва гравці останнім часом явно змінилися ментально. Мерфі, котрий мав чи не найяскравішу міміку серед всіх топ-снукеристів, на цьогорічному Мастерсі мав солідний і незворушний вигляд – явно працював з психологом. А от Вілсон, навіть програючи, намагався показувати граний настрій і неодноразово "грав на публіку".

Нетривала перерва пішла на користь Вілсону. Він вийшов зарядженим на боротьбу і виграв три фрейми поспіль, дозволивши супернику набрати лише одне очко! Кайрен впритул наблизився до лідера – 8:7 – і здалося, що він зуміє переламати хід гри. Проте іншої думки був Шон. Він виграв наступну партію з серією у 55 очок, а сімнадцяту – з брейком рівно у 100 очок. 10:7 – і Мерфі став 12-м гравцем в історії, кому вдалося виграти Мастерс більше одного разу.

Кайрен Вілсон Getty Images

Що далі?

Снукерний сезон перейшов екватор, проте попереду вболівальників та гравців чекає ще багато цікавого. Вже у понеділок, 20 січня, відновлюються матчі Ліги чемпіонів. Перші поєдинки у групі №5 почнуть о 13:00 за київським часом, слідкувати за ними можна ютуб-каналах MatchroomMultiSport та MatchroomPool1.

25 січня матчі у групах завершаться, і стануть відомі всі учасники "Групи переможців". 3-4 лютого семеро найкращих визначать володаря чергового титулу.